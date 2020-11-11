Запашный собирается урезать зарплату сотрудникам цирка из-за пандемии

Генеральный директор Большого Московского цирка объяснил, что рекомендации, связанные с тем, что зрительные залы должны заполнятся лишь на 25%, негативно отразятся на всех сферах работы цирка.

Знаменитый дрессировщик признался, что находится в растерянности, так как не знает, стоит ли продавать билеты на новогоднее представление в условиях, когда ограничительные меры продлены до 15 января 2021 года.

"Мы небюджетная организация, не получаем никаких госсубсидий на поддержку работы, зарплаты, кормления животных, поэтому мы сейчас оказались в очень сложной ситуации", — прокомментировал ситуацию РИА Новости Эдгард Вальтерович.

Представитель цирковой династии признался, что при условии, что зрительные залы будут заполнятся только на четверть, у цирка есть только два выхода: либо поднять цену на билеты, либо урезать зарплату сотрудникам.