Дело о "покушении на Киркорова" рассмотрели в Ростове-на-Дону

Житель Дагестана, сообщивший ранее о том, что готовил покушение на короля российской эстрады, отказался от своих слов.

Три года назад была задержана группа людей, подозреваемых в подготовке теракта. Местом теракта должен был стать концерт Филиппа Киркорова "Я в Дегестане", состоявшийся в 2017 году в Махачкале.

Один из задержанных объяснил, что организовал не теракт, а покушение на исполнителя.

Инициатором убийства, по словам обвиняемого по имени Хидирнеби Казуев, выступил Максим Галкин. Пародиста пойти на такой шаг якобы заставила ревность к Примадонне. Сумма заказа на убийство, согласно показаниям Казуева, измерялась двумя миллионами рублей.

На судебном заседании, которое состоялось 9 октября, подсудимый отказался от предыдущих заявлений и объяснил, что не признает себя виновным по статьям УК РФ о террористическом акте, незаконном изготовлении и обороте оружия. Он не стал также озвучивать свои прежние показания, связанные со звёздами отечественного шоу-бизнеса.