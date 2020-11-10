Сейчас точное местоположение Михаила Ефремова неизвестно, поскольку его этапируют в колонию в Белгородской области.

Об этом рассказал его адвокат Владимир Васильев. Напомним, 10 ноября артисту исполняется 57 лет.

"По некоторым сведениям, он находится в пересыльном пункте — СИЗО города Орла, дальше мне ничего не известно. Но я думаю, что там не до дня рождения в таких условиях. При последней нашей встрече было хорошее состояние, тогда было хорошее настроение", — сообщил правозащитник.