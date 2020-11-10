Александр Соколовский опубликовал в Instagram фотографии со свадебной фотосессии.

"Часто задают вопрос о счастливых моментах жизни. Теперь я знаю что отвечать. Когда смотришь в ее счастливые глаза, полные слез от радости. Когда держишь ее за руки и чувствуешь дрожь от волнения. Когда целуешь самую лучшую женщину на земле в окружении самых близких и родных людей. Настоящая сказка в Изумрудном лесу. Спасибо тебе, любимая. Я с тобой невероятно счастлив", — подписал публикацию актёр.