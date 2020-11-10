Конкин назвал своего сына "иудой"

Актёр Владимир Конкин собрался с силами и рассказал о смерти дочери в шоу "Судьба человека".

Артист упомянул о своём сыне, с которым он не общался более десяти лет. По его словам, Ярослав объявился сразу после смерти Софии и начал обвинять отца в том, что он не уделял ему достаточного внимания.

Конкин обвинил сына в попытке заработать на смерти сестры и назвал "иудой". Актёр отрёкся от сына прямо в эфире телеканала "Россия 1", заявив, что их ничего не связывает, кроме фамилии.