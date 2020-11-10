Ивлеева задолжала 160 тысяч рублей за нарушения скорости

Популярная телеведущая Настя Ивлеева любит очень быструю езду и часто нарушает скоростной режим.

Примечательно, что она может в пять раз превысить допустимый порог скорости. Сейчас у Ивлеевой накопилось 142 штрафа на общую сумму 164 500 рублей. Недавно она оплатила большую часть штрафов и сейчас её долг составляет около 18 тысяч рублей.

Недавно Ивлеева купила спорткар Lamborghini Aventador и разогналась на нём до максимально возможной скорости — 343 километра в час.