Ранее уже стало известно, что известный голливудский актёр Джонни Депп не появится в третьей части "Фантастических тварей".
Покинуть проект его попросила студия Warner Bros. после скандала с домашним насилием, в котором Деппа обвинила экс-жена Эмбер Хёрд.
Примечательно, что актёр всё равно получит полный гонорар за съёмки - более 10 миллионов долларов. Такие условия были прописаны в его контракте.
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