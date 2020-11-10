Джонни Депп получит $10 млн за отказ от съёмок в фильме

Ранее уже стало известно, что известный голливудский актёр Джонни Депп не появится в третьей части "Фантастических тварей".

Покинуть проект его попросила студия Warner Bros. после скандала с домашним насилием, в котором Деппа обвинила экс-жена Эмбер Хёрд.

Примечательно, что актёр всё равно получит полный гонорар за съёмки - более 10 миллионов долларов. Такие условия были прописаны в его контракте.