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Экс-муж Валерии отравляет ей жизнь

Бывший муж Валерии продолжает мстить певице даже спустя долгие годы после развода. Об этом рассказал её нынешний супруг Иосиф Пригожин.

По его словам, после развода Шульгин забрал у артистки 25 миллионов долларов и не давал никаких денег на содержание детей.

Шульгин пытается до сих пор препятствовать карьере певицы, поскольку часть авторских прав на её песни принадлежат ему.

"Шульгин до сих пор препятствует ее карьере. Вот мы сыграли онлайн-концерт — организаторы вешаются просто, потому что не могут отчистить права", — отметил Пригожин.

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