Известная телеведущая Ксения Бородина рассказала, что сейчас она готова принять участие в проектах только за большие деньги.
Это она объяснила усталостью от работы.
"После развода я снимала квартиру за 120 тысяч рублей, платила няне 60, покупала продукты, вещи нам с Мару. Вся зарплата уходила. Потом я поняла, что мне этого не хватает и начала гастролировать. В выходные облетала по 2-3 города как диджей. Не высыпалась, работала как лошадь, чтобы всего достичь. Придумывала проекты, строила планы", — рассказывает Бородина (орфография и пунктуация автора здесь и далее сохранена).
"Ребят, мне этих гастролей хватило! Это был приятный опыт, и тогда это помогло мне заработать, но нет. Сейчас меня из дома можно вытащить только за очень большие деньги. Я совсем не хоу в 37 лет скакать, как диджей и развлекать народ. Лучше эти выходные с семьей дома проведу или с друзьями", — добавила телеведущая.
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