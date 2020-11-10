Блогер Екатерина Диденко забеременела в третий раз

В феврале текущего года аптечный блогер Екатерина Диденко потеряла мужа, однако долго она не горевала.

Уже через несколько месяцев стало известно, что девушка встречается с малоизвестным актёром Владом Черных. Многие поклонники блогера осудили её за то, что она слишком быстро забыла погибшего мужа.

Однако Диденко сообщила ещё одну радостную новость — она забеременела. Сейчас блогер уже воспитывает двоих детей от первого мужа.