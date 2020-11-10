В феврале текущего года аптечный блогер Екатерина Диденко потеряла мужа, однако долго она не горевала.
Уже через несколько месяцев стало известно, что девушка встречается с малоизвестным актёром Владом Черных. Многие поклонники блогера осудили её за то, что она слишком быстро забыла погибшего мужа.
Однако Диденко сообщила ещё одну радостную новость — она забеременела. Сейчас блогер уже воспитывает двоих детей от первого мужа.
"Я отказываюсь в это верить. Я же пью противозачаточные. Придется пережить заново все девять месяцев, аж плохо стало, потому что первые две беременности дались мне достаточно сложно. У меня были затяжные токсикозы", — написала Диденко в Instagram.
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