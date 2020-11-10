Меган Маркл поссорилась с мужем и сбежала от него в Мексику

В личной жизни Меган Маркл и принца Гарри наметился серьёзный разлад. Недавно актриса сообщила мужу, что хочет побыть одна и отправляется в Мексику.

Примечательно, что она не сообщила супругу даже приблизительную дату своего возвращения.

Скандал в их семье произошёл из-за президентских выборов в США, Меган Маркл пыталась активно высказываться в поддержку Джо Байдена, однако муж был против, поскольку он ещё является членом британской королевской семьи и не может этого делать.

В ходе скандала Гарри обвинил Меган в том, что из-за жизни в США он также испытывает дискомфорт из-за невозможности общаться с родственниками и друзьями.