Петросян впервые защитил свою молодую жену от хейтеров

Одной из самых острых тем последнего года стал развод Евгения Петросяна с Еленой Степаненко. Юморист оставил жену ради молодой возлюбленной Татьяны Брухуновой.

Примечательно, что он ни разу не комментировал происходящее в своей личной жизни и избегал вопросов об этом. Вероятно, что терпение юмориста подошло к концу, поскольку он впервые обратился к хейтерам.

"Пока бездельники, не стыдясь, мусолят мою личную жизнь, я на боевом посту — во имя радости людей, хорошего настроения, во имя ваших улыбок. Собственно, в этом я всегда видел особый смысл моей профессии", — написал Петросян в Instagram.

Напомним, недавно стало известно, что Брухунова родила Петросяну сына, которого назвали Ваганом.