Одной из самых острых тем последнего года стал развод Евгения Петросяна с Еленой Степаненко. Юморист оставил жену ради молодой возлюбленной Татьяны Брухуновой.
Примечательно, что он ни разу не комментировал происходящее в своей личной жизни и избегал вопросов об этом. Вероятно, что терпение юмориста подошло к концу, поскольку он впервые обратился к хейтерам.
"Пока бездельники, не стыдясь, мусолят мою личную жизнь, я на боевом посту — во имя радости людей, хорошего настроения, во имя ваших улыбок. Собственно, в этом я всегда видел особый смысл моей профессии", — написал Петросян в Instagram.
Напомним, недавно стало известно, что Брухунова родила Петросяну сына, которого назвали Ваганом.
Телеведущий канала НТВ Александр Колтовой погиб при крушении легкомоторного самолёта Cessna 7 ноября.