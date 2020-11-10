Михаил Ефремов отмечает 57-летие за решёткой

На данный момент достоверно неизвестно, где своё 57-летие встречает именитый актёр Михаил Ефремов.

Накануне для рождения его без предупреждения решили этапировать в Белгородскую область. Вероятно, артист всё ещё находится в пути. По неподтверждённым данным, Ефремов сейчас может находится в СИЗО города Орла.

В Белгородской области Ефремова уже определили в 8-й отряд.