На данный момент достоверно неизвестно, где своё 57-летие встречает именитый актёр Михаил Ефремов.
Накануне для рождения его без предупреждения решили этапировать в Белгородскую область. Вероятно, артист всё ещё находится в пути. По неподтверждённым данным, Ефремов сейчас может находится в СИЗО города Орла.
В Белгородской области Ефремова уже определили в 8-й отряд.
"В нем же сидели в свое время Кокорин с Мамаевым. Это отряд не то что для "блатных", но, можно сказать, поближе к администрации, находится под особым контролем. И располагается в недавно отремонтированном здании. Сначала Михаил, правда, какое-то время будет содержаться отдельно от остальных в карантинной камере. Потом его переведут в общий барак", — рассказал источник изданию "СтарХит".
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