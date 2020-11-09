Самолёт, на котором разбился телеведущий НТВ, мог быть неисправен

Легкомоторный самолёт Cessna, на котором разбился телеведущий НТВ Александр Колтовой, мог быть неисправен.

Такое мнение озвучил заслуженный военный лётчик России Владимир Попов. По его словам, при полёте могла возникнуть утечка масла из-за лопнувшего трубопровода или колец в маслонасосе.