Легкомоторный самолёт Cessna, на котором разбился телеведущий НТВ Александр Колтовой, мог быть неисправен.
Такое мнение озвучил заслуженный военный лётчик России Владимир Попов. По его словам, при полёте могла возникнуть утечка масла из-за лопнувшего трубопровода или колец в маслонасосе.
"Судя по тому видео, которое я наблюдал, за самолётом в воздухе тянулся беловато-серый след. Это как раз характерно для того, когда распыляется масло, а не горит самолёт сам по себе", — пояснил пилот.
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