В Москве в закрытом формате проходят похороны Жванецкого

Ровно в полдень в Москве началась церемония прощания с легендарным сатириком Михаилом Жванецким, который скончался 6 ноября.

Примечательно, что из-за пандемии коронавируса похороны проходят в закрытом формате. Участие в церемонии прощания принимают только самые близкие юмориста.

Жванецкого похоронят на Новодевичьем кладбище.

Напомним, в октябре сатирик объявил о завершении карьеры из-за болезни.