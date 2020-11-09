Ровно в полдень в Москве началась церемония прощания с легендарным сатириком Михаилом Жванецким, который скончался 6 ноября.
Примечательно, что из-за пандемии коронавируса похороны проходят в закрытом формате. Участие в церемонии прощания принимают только самые близкие юмориста.
Жванецкого похоронят на Новодевичьем кладбище.
Напомним, в октябре сатирик объявил о завершении карьеры из-за болезни.
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