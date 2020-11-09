Виктория Боня пошутила над Артёмом Дзюбой

Телеведущая Виктория Боня не вошла в число публичных личностей, которые публично поддержали футболиста Артёма Дзюбу.

Вместо этого она решила пошутить.

"Вот уж не думала, что мое видео так вдохновит Артема Дзюбу на подвиги", — написала Боня в Instagram.

За несколько дней до скандала Боня опубликовала в социальных сетях видео, на котором исполнила эротический танец.