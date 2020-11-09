Телеведущая Виктория Боня не вошла в число публичных личностей, которые публично поддержали футболиста Артёма Дзюбу.
Вместо этого она решила пошутить.
"Вот уж не думала, что мое видео так вдохновит Артема Дзюбу на подвиги", — написала Боня в Instagram.
За несколько дней до скандала Боня опубликовала в социальных сетях видео, на котором исполнила эротический танец.
Мелания Трамп "считает минуты до развода" с Дональдом Трампом. Первая леди якобы не могла поставить под удар своего мужа, который находился в должности президента США.