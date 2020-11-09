Лидия Федосеева-Шукшина решилась расторгнуть брак с Бари Алибасовым и подала соответствующее заявление.
Адвокат продюсера Вадим Горжанкин сообщил телеканалу РЕН ТВ, что узнал о заявлении от представителя актрисы Юлии Вербицкой-Линник.
"Для Бари Каримовича эта новость стала неожиданной. В настоящее время он определяется со своей позицией, которая будет озвучена позже", — отметил юрист.
Мелания Трамп "считает минуты до развода" с Дональдом Трампом. Первая леди якобы не могла поставить под удар своего мужа, который находился в должности президента США.