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Киркоров поддержал Дзюбу

Певец Филипп Киркоров решил публично поддержать футболиста Артёма Дзюбу, который стал объектом обсуждений после публикации интимного видео, на котором он себя ублажает.

Киркоров поддержал Дзюбу

Артист опубликовал целую речь в Instagram.

"Вклад Артёма Дзюбы в успех сборной России на домашнем чемпионате мира и популяризацию футбола в стране невозможно преуменьшить. Почему же так моментально все заслуги стираются из-за утечки личной жизни? За секунду!

Закон должен защищать права человека на частную жизнь. Публичные люди имеют на это право!

Личная жизнь и приватные видеоролики ни в коем случае не должны становиться достоянием общественности и публичных обсуждений. Пора осуждать тех, кто публикует видео. Всегда остаются безнаказанными эти мошенники, а страдают заложники ситуации.

Считаю, в данной ситуации нужно поддержать талантливого спортсмена и проявить солидарность", — написал Киркоров.

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