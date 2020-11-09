Певец Филипп Киркоров решил публично поддержать футболиста Артёма Дзюбу, который стал объектом обсуждений после публикации интимного видео, на котором он себя ублажает.
Артист опубликовал целую речь в Instagram.
"Вклад Артёма Дзюбы в успех сборной России на домашнем чемпионате мира и популяризацию футбола в стране невозможно преуменьшить. Почему же так моментально все заслуги стираются из-за утечки личной жизни? За секунду!
Закон должен защищать права человека на частную жизнь. Публичные люди имеют на это право!
Личная жизнь и приватные видеоролики ни в коем случае не должны становиться достоянием общественности и публичных обсуждений. Пора осуждать тех, кто публикует видео. Всегда остаются безнаказанными эти мошенники, а страдают заложники ситуации.
Считаю, в данной ситуации нужно поддержать талантливого спортсмена и проявить солидарность", — написал Киркоров.
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