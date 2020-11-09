Актёр и телеведущий Оскар Кучера высказался в поддержку Артёма Дзюбы, которому устроили травлю в социальных сетях после публикации интим-видео.

"Те, кто докопался до Артёма Дзюбы, просто уроды! Лицемеры! А вам, уважаемый тренер Черчесов, стыдно должно быть! Он ничего не сделал, что может заставить вас отстранить его от сборной. И остальные злопыхатели, фу на вас", — опубликовал Кучера в Instagram.