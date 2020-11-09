Звезда "Кривого зеркала" Александр Морозов скинул 50 килограммов

Известный юморист Александр Морозов год назад перенёс операцию по уменьшению объёма желудка. Сейчас он готовится к ещё одной операции, а затем планирует удалить лишнюю кожу.

Известно, что раньше Морозов весил около 140 килограммов. Ему уже удалось избавиться от 50 кг лишнего веса.