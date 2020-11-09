Телеведущий канала НТВ Александр Колтовой погиб при крушении легкомоторного самолёта Cessna 7 ноября. Инцидент произошёл в Подмосковье.

Инструктор по лётному делу Тимур Саттаров считает, что пилота отвлёк пожар в самолёте, поэтому ему было сложно ориентироваться.

"Саша с друзьями недавно купили этот самолёт вскладчину. Он успел доложить диспетчеру во "Внукове", что на борту пожар и он будет принимать решение идти на вынужденную посадку", — отметил Саттаров.