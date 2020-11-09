Известный телеведущий Дмитрий Шепелев напомнил, что после Чемпионата мира по футболу-2018 Артёма Дзюбу считали героем. Однако сегодня про это все забыли и начали обсуждать его личную жизнь.
"Если каждому футболисту, кто снимал домашнее видео, запретить выходить на поле, то, простите, выходить будет просто некому. Останется один только тренер под козырьком и в галстуке. После ЧМ этого человека называли героем. Как мало, оказывается, нужно, чтобы в герое разочаровались. Стыдно не за видео, стыдно за малодушие тренера и решение отстранить талантливого игрока. А причина? Разве кого-то кроме него самого это касается?" — возмутился Шепелев.
Напомним, ранее в Сети было опубликовано видео, на котором Дзюба сам себя ублажает.
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