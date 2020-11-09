Панин оценил скандальное видео с Дзюбой

Одиозный российский актёр Алексей Панин, который неоднократно шокировал публику своими выходками, оценил видео интимного характера с участием футболиста Артёма Дзюбы.

Напомним, ранее в Сеть был слит видеоролик, на котором Дзюба удовлетворяет себя. Сам футболист признал, что на видео он и принёс извинения своим поклонникам.