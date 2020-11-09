Одиозный российский актёр Алексей Панин, который неоднократно шокировал публику своими выходками, оценил видео интимного характера с участием футболиста Артёма Дзюбы.
Напомним, ранее в Сеть был слит видеоролик, на котором Дзюба удовлетворяет себя. Сам футболист признал, что на видео он и принёс извинения своим поклонникам.
"Я не сразу понял, о ком идёт речь. Потом залез в ленту новостей. Не понимаю, о чём идет речь. Я так далек от этого г...на. Почти каждый мужчина отправляет своей женщине интим-фото. Женщины — мужчинам. Все занимаются мастурбацией. Все получают удовольствие", — отметил Панин.
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