Актрисе Наталье Дрожжиной и её мужу Михаилу Цивину грозит до десяти лет тюрьмы. Они обвиняются в мошенничестве с имуществом Алексея Баталова, который скончался в 2017 году.
Дрожжина утверждает, что вдова и дочь Баталова ведут себя странно, требуя, чтобы она пришла к ним одна, поскольку её мужа они видеть не хотят.
"Они говорят: придите без мужа, мы его видеть не хотим. Да неужели это надо быть настолько недалёкими людьми! Миша меня может назвать дурой. Но Гитане Аркадьевне он такого сказать не может", — отметила актриса.
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