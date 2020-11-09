Дрожжина возмущена поведением дочери и вдовы Баталова

Актрисе Наталье Дрожжиной и её мужу Михаилу Цивину грозит до десяти лет тюрьмы. Они обвиняются в мошенничестве с имуществом Алексея Баталова, который скончался в 2017 году.

Дрожжина утверждает, что вдова и дочь Баталова ведут себя странно, требуя, чтобы она пришла к ним одна, поскольку её мужа они видеть не хотят.