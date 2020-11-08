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Анастасия Заворотнюк ведёт затворнический образ жизни

Последние несколько лет Анастасия Заворотнюк борется с онкологическим заболеванием. С лета прошлого года актрису никто не видел. Сейчас она живёт в подмосковном особняке, который находится за высоким забором.

По информации издания "Экономика сегодня", Заворотнюк иногда гуляет по своему земельному участку, но таким образом, чтобы её не смогли уловить папарацци.

Актриса общается с очень ограниченным кругом лиц, и сейчас это связано с её безопасность. Организм артистки ослаблен из-за онкологии и другие инфекции для неё смертельно опасны.

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