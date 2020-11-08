Лобода публично поддержала Дзюбу

В социальных сетях активно обсуждают скандал вокруг футболиста Артёма Дзюбы. Недавно было опубликовано видео интимного характера с его участием, где спортсмен себя ублажает.

Однако певица Светлана Лобода решила публично поддержать футболиста и осудила тех, кто его критикует.