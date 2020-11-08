В социальных сетях активно обсуждают скандал вокруг футболиста Артёма Дзюбы. Недавно было опубликовано видео интимного характера с его участием, где спортсмен себя ублажает.
Однако певица Светлана Лобода решила публично поддержать футболиста и осудила тех, кто его критикует.
"Сегодня меня возмутил скандал, связанный с Артёмом Дзюбой, из-за которого капитана сборной лишили возможности участвовать в предстоящих матчах. Что вообще происходит, люди?! Где право на приватную жизнь? Кто из парней этим не занимается?! А девушки? Почему все молчат?!" — написала Лобода.
Экс-солист группы "Hi-Fi" собирается назвать имя влиятельного шоумена, который положил на него глаз.