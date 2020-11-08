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Лобода публично поддержала Дзюбу

В социальных сетях активно обсуждают скандал вокруг футболиста Артёма Дзюбы. Недавно было опубликовано видео интимного характера с его участием, где спортсмен себя ублажает.

Однако певица Светлана Лобода решила публично поддержать футболиста и осудила тех, кто его критикует.

"Сегодня меня возмутил скандал, связанный с Артёмом Дзюбой, из-за которого капитана сборной лишили возможности участвовать в предстоящих матчах. Что вообще происходит, люди?! Где право на приватную жизнь? Кто из парней этим не занимается?! А девушки? Почему все молчат?!" — написала Лобода.

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