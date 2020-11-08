Правоохранительные органы разыскивают мать покойного актёра Александра Числова
Пожилая родительница актёра, которого называют королём эпизодов, пропала около двух недель назад.
Концертный директор Числова Сергей Дворцов рассказал, что о пропаже бабушки ему рассказала племянница актёра Светлана Андрианова.
"Нам стало известно, что 26 октября старушка села в такси и уехала в неизвестном направлении. С тех пор её никто не видел. Сегодня уже 6 ноября", — рассказал Дворцов.
Внучка обратилась в полицию столицы с заявлением о пропаже.
"Какие-то непонятные люди звонили ей, обещали сделать операцию на суставах. Не знаю, может, она где-то в больнице лежит… Надо искать. Опасаюсь за её жизнь, потому что она доверчивая, легко идёт со всеми на контакт. Мало ли что…" — объяснила Светлана Андрианова.
Ранее "Правда. Ру" писала, что племянница Александра Числова винит в смерти отца Андрея Малахова.
Экс-солист группы "Hi-Fi" собирается назвать имя влиятельного шоумена, который положил на него глаз.