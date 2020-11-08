Пропала мама актёра Александра Числова

Правоохранительные органы разыскивают мать покойного актёра Александра Числова

Пожилая родительница актёра, которого называют королём эпизодов, пропала около двух недель назад.

Концертный директор Числова Сергей Дворцов рассказал, что о пропаже бабушки ему рассказала племянница актёра Светлана Андрианова.

"Нам стало известно, что 26 октября старушка села в такси и уехала в неизвестном направлении. С тех пор её никто не видел. Сегодня уже 6 ноября", — рассказал Дворцов.

Внучка обратилась в полицию столицы с заявлением о пропаже.

"Какие-то непонятные люди звонили ей, обещали сделать операцию на суставах. Не знаю, может, она где-то в больнице лежит… Надо искать. Опасаюсь за её жизнь, потому что она доверчивая, легко идёт со всеми на контакт. Мало ли что…" — объяснила Светлана Андрианова.

Ранее "Правда. Ру" писала, что племянница Александра Числова винит в смерти отца Андрея Малахова.