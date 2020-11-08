Одна из героинь "телестройки" Анастасия Дашко, которая строила отношения в шоу с чернокожим молодым человеком по имени Сэм, снова напомнила о себе.
Девушка, судьба которой складывалась непросто, стала героиней программы про преображения "Перезагрузка".
Анастасия рассказала о том, что ей довелось пережить в своей жизни.
Из шоу "Дом-2" Дашко ушла в 2008 году. Девушка подалась в бизнес, однако там её дела не заладились. Девушку осудили на два года тюрьмы, обвинив в мошенничестве.
Сейчас жизнь бывшей участницы реалити-шоу налаживается. Анастасия снова занялась бизнесом и воспитывает двух сыновей.
Дашко уверена, что шоу-бизнес её больше не привлекает, однако она снова появилась в медиапространстве.
Бывшая звезда экрана сделала две пластические операции в один день: липосакцию в районе живота и пластику груди.
"В "Перезагрузку" я решила прийти, потому что над проектом работает суперкоманда профессионалов. После рождения детей у меня испортилась фигура и появились психологические проблемы с мужем. Мы их разрешили благодаря проекту. Хочу сказать всем, кто боится изменений, дерзайте и пробуйте!" — написала Дашко в своём Instagram-аккаунте.
Экс-солист группы "Hi-Fi" собирается назвать имя влиятельного шоумена, который положил на него глаз.