Экс-участница шоу "Дом-2" появилась на экране после отсидки в тюрьме

Одна из героинь "телестройки" Анастасия Дашко, которая строила отношения в шоу с чернокожим молодым человеком по имени Сэм, снова напомнила о себе.

Девушка, судьба которой складывалась непросто, стала героиней программы про преображения "Перезагрузка".

Анастасия рассказала о том, что ей довелось пережить в своей жизни.

Из шоу "Дом-2" Дашко ушла в 2008 году. Девушка подалась в бизнес, однако там её дела не заладились. Девушку осудили на два года тюрьмы, обвинив в мошенничестве.

Сейчас жизнь бывшей участницы реалити-шоу налаживается. Анастасия снова занялась бизнесом и воспитывает двух сыновей.

Дашко уверена, что шоу-бизнес её больше не привлекает, однако она снова появилась в медиапространстве.

Бывшая звезда экрана сделала две пластические операции в один день: липосакцию в районе живота и пластику груди.