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Экс-участница шоу "Дом-2" появилась на экране после отсидки в тюрьме

Одна из героинь "телестройки" Анастасия Дашко, которая строила отношения в шоу с чернокожим молодым человеком по имени Сэм, снова напомнила о себе.

Экс-участница шоу "Дом-2" появилась на экране после отсидки в тюрьме

Девушка, судьба которой складывалась непросто, стала героиней программы про преображения "Перезагрузка".

Анастасия рассказала о том, что ей довелось пережить в своей жизни.

Из шоу "Дом-2" Дашко ушла в 2008 году. Девушка подалась в бизнес, однако там её дела не заладились. Девушку осудили на два года тюрьмы, обвинив в мошенничестве.

Сейчас жизнь бывшей участницы реалити-шоу налаживается. Анастасия снова занялась бизнесом и воспитывает двух сыновей.

Дашко уверена, что шоу-бизнес её больше не привлекает, однако она снова появилась в медиапространстве.

Бывшая звезда экрана сделала две пластические операции в один день: липосакцию в районе живота и пластику груди.

"В "Перезагрузку" я решила прийти, потому что над проектом работает суперкоманда профессионалов. После рождения детей у меня испортилась фигура и появились психологические проблемы с мужем. Мы их разрешили благодаря проекту. Хочу сказать всем, кто боится изменений, дерзайте и пробуйте!" — написала Дашко в своём Instagram-аккаунте.

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