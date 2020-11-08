Дрожжина ответила на обвинения в мошенничестве с наследством Баталова

Актриса Наталья Дрожжина впервые высказалась об обвинениях в мошенничестве из-за наследства Алексея Баталова.

Она утверждает, что каждый день, "как на работу", ездила со своим мужем в больницу к Баталову с цветами и фруктами. После смерти артиста они заботились о его вдове и дочери.

"И это горе, конечно, мы хотели как-то скрасить в этой семье, как-то быть рядом, чтобы им не так тяжело было, и поэтому мы стали о них заботиться", — пояснила Дрожжина. "Тихо, спокойно, потихоньку, но я именно превратилась в прислугу, в прислугу этой семьи", — добавила актриса.

По словам Дрожжиной, именно от вдовы Баталова исходила инициатива переоформить на них имущество.