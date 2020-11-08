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Собчак сделала фото своей пятой точки

Отдыхающая в Объединённых Арабских Эмиратах Собчак демонстрирует своё пренебрежение к нормам морали.

Собчак сделала фото своей пятой точки

На этот раз бывший кандидат в президенты России продемонстрировала провокативный снимок.

Супруг держит Собчак на руках, стоя на пояс в морской воде. В центре кадра — попа российской журналистки.

Мокрые трусы купальника стали под воздействием морской воды практически прозрачными, поэтому подписчики Ксении Анатольевны могут в мельчайших деталях оценить пятую точку светской львицы.

"Пока, Россия! Пока, Европа!" — подписала Собчак интересное фото.

Интернет-пользователи без труда расшифровали послание теледивы.

"Танцуй, Россия! И плачь, Европа! А у меня самая красивая попа!", — написали в ответ подписчики Собчак.

Ранее "Правда. Ру" сообщала, что Собчак пожаловалась на угрозы, которые спровоцировал её пост в Instagram в пользу президента Франции Эммануэля Макрона.

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