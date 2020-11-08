Алла Пугачёва призналась, что сильно дружила с Михаилом Жванецким. Сатирик часто гостил у Примадонны в её особняке в деревне Грязи.
Певица считает, что именно Жванецкий, Карцев и Ильченко дали старт её успешной карьере.
"Это был мой первый выход на сцену. Меня даже не пускали туда, потому что не знали, кто я такая. Они поверили, помогли мне выдержать этот экзамен. Виктор Ильченко и Рома Карцев были мне как братья. При этом, хочу сказать, что их трое — Виктор, Рома и Миша", — сообщила Пугачёва.
Экс-солист группы "Hi-Fi" собирается назвать имя влиятельного шоумена, который положил на него глаз.