Пугачёва благодарна Жванецкому за свой успех

Алла Пугачёва призналась, что сильно дружила с Михаилом Жванецким. Сатирик часто гостил у Примадонны в её особняке в деревне Грязи.

Певица считает, что именно Жванецкий, Карцев и Ильченко дали старт её успешной карьере.