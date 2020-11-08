Налоговые органы заморозили счета Ефремова

Михаил Ефремов был высокооплачиваемым актёром. С театром "Современник" у него были заключены более десятка контрактов на сумму 32 миллиона рублей.

Из-за эпидемии COVID-19 источник дохода актёра иссяк.

По причине резкого сокращения поступающих на счёт Ефремова средств он был исключён из реестра малых и средних предпринимателей.

Декларацию о налогах актёр не смог подать в срок из-за того, что находился под стражей. По этой причине специалисты Федеральной налоговой службы заблокировали его счета.

Ефремов выплатил родственникам погибшего в ДТП с его участием материальную компенсацию в размере около одного миллиона рублей.

Кроме того, Ефремов готов был взять на себя расходы по установке памятника Сергею Захарову, а также периодически помогать семье человека, погибшего под колёсами его автомобиля.

Ранее "Правда. Ру" писала, что Ефремову создадут особые условия в колонии.