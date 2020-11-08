О лихачестве за рулём старшего сына исполнительницы стало известно, так как им заинтересовались судебные приставы.
Молодой человек по имени Михаил Семендуев довольно пренебрежительно относится в некоторым правилам дорожного движения.
В частности, молодой человек совершенно не заботился о парковке по правилам. Парень похоже, оставлял автомобиль, где хотел и как хотел, не задумываясь о последствиях.
Кроме того, замечено пристрастие Михаила к превышению скорости. За полтора года вождения автомобиля молодой человек умудрился получить 567 дорожных штрафов на сумму в семьсот рублей.
Такой солидный долг заинтересовал судебных приставов, которые вплотную взялись за взысканием задолженности со студента МГИМО.
Воспитательными мерами для беспечного лихача могжет также стать арест автомобиля и банковских счетов.
До выплаты штрафов Михаилу не разрешается пересекать российскую границу. В случае же злостной неуплаты молодой человек может загреметь в изолятор на 15 суток.
Экс-солист группы "Hi-Fi" собирается назвать имя влиятельного шоумена, который положил на него глаз.