Сын певицы Жасмин рискует сесть на пятнадцать суток

О лихачестве за рулём старшего сына исполнительницы стало известно, так как им заинтересовались судебные приставы.

Молодой человек по имени Михаил Семендуев довольно пренебрежительно относится в некоторым правилам дорожного движения.

В частности, молодой человек совершенно не заботился о парковке по правилам. Парень похоже, оставлял автомобиль, где хотел и как хотел, не задумываясь о последствиях.

Кроме того, замечено пристрастие Михаила к превышению скорости. За полтора года вождения автомобиля молодой человек умудрился получить 567 дорожных штрафов на сумму в семьсот рублей.

Такой солидный долг заинтересовал судебных приставов, которые вплотную взялись за взысканием задолженности со студента МГИМО.

Воспитательными мерами для беспечного лихача могжет также стать арест автомобиля и банковских счетов.

До выплаты штрафов Михаилу не разрешается пересекать российскую границу. В случае же злостной неуплаты молодой человек может загреметь в изолятор на 15 суток.