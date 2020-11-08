Бывший муж Даны Борисовой бизнесмен Максим Аксёнов отвергает обвинения в избиении дочери. По его мнению, экс-супруга хочет заработать денег на скандале.

"На мне деньги зарабатывает. Ребёнка втягивает в эти все свои бредни — это самое опасное, самое ужасное, что происходит. Когда ещё ребёнок будет у меня жить большую часть времени, будет ещё лучше. Пока суды, к сожалению, на стороне матери. Даже учитывая, что она наркоманка со всякими болезнями психическими", — пояснил Аксёнов.