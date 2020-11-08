Президент России Владимир Путин поздравил народного артиста России Олега Меньшикова с 60-летним юбилеем.

"Природа щедро наделила Вас талантом и поистине неисчерпаемым потенциалом творческих возможностей. Вы с блеском проявили себя на актерском поприще, добились признания в сложнейшей профессии режиссера и сегодня на сцене Московского драматического театра имени М. Н. Ермоловой успешно воплощаете в жизнь интересные, неординарные художественные замыслы и проекты, активно участвуете в культурной и общественной жизни страны", — сказано в сообщении на сайте Кремля.