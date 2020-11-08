В колонии, где будет отбывать наказание Михаил Ефремов, для актёра создадут "особые условия".
Об этом сообщил вице-президент российского подразделения Международного комитета защиты прав человека Иван Мельников. По его словам, в исправительное учреждение часто будут приезжать с проверкам.
"То, что Ефремову будут особые условия в колонии, — это понятно абсолютно всем. И это, наверное, и к лучшему", — пояснил Мельников "Комсомольской правде.
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