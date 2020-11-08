Ефремову создадут "особые условия" в колонии

В колонии, где будет отбывать наказание Михаил Ефремов, для актёра создадут "особые условия".

Об этом сообщил вице-президент российского подразделения Международного комитета защиты прав человека Иван Мельников. По его словам, в исправительное учреждение часто будут приезжать с проверкам.