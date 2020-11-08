Украинская певица вынуждена оправдываться за фото с Киркоровым

Вернувшаяся из Дубая Ольга Полякова, у которой там был совместный концерт с Киркоровым, объяснила свою позицию по поводу сотрудничества со звездой российского шоу-бизнеса.

Исполнительница возразила в ответ критикам, которые обвинил её в том, что она "целуется в дёсны с оккупантами".

"С каких пор Филипп Киркоров, ставший звездой ещё при царе Горохе, который слова кривого не сказал ни против нашей страны, ни против нашего народа, вдруг стал врагом? А общение с ним стало преступлением против человечества?" — написала Ольга в своём Instagram-аккаунте.

Девушка уверена, что имеет полное моральное право выступать на фестивале PaRus 2020. Певица заподозрила, что агрессивных комментаторов специально натравили на неё, так как она высказывалась о том, что украинские власти убивают малый бизнес.

Ранее "Правда.Ру" писала, что Киркоров подставил Полякову, выложив их совместное фото в Instagram.