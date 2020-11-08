Известный шеф-повар Константин Ивлев уже познакомился с родителями своей новой возлюбленной Валерии Куденковой.
После знакомства с родителями девушки он предложил журналистке обвенчаться. Об этом сам Ивлев рассказал в шоу "Сегодня вечером".
"В Москве мы сыграем свадьбу, она будет тихая. А потом уедем на родину Леры в Тамань и повенчаемся. Мы поняли, что нужны друг другу, хотим идти дальше", — отметил шеф.
Примечательно, что со своей первой женой Ивлев не венчался.
Экс-солист группы "Hi-Fi" собирается назвать имя влиятельного шоумена, который положил на него глаз.