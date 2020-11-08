От Лепса упорхнул дорогой попугай со скверными манерами

Исполнитель рассказал о живности, которую он держит дома.

Музыкант поведал в передаче "Ты не поверишь!" о своём блудном попугае стоимостью 300 тысяч рублей.

По словам певца, птица была плохо воспитана и позволяла себе нецензурно выражаться.

Не удержали птицу даже шикарные апартаменты Лепса в виде буддийских пагод.

"Попугай улетел, мерзавец, куда-то. Исключил себя из наших рядов и вылетел за пределы территории. Наверное, его сожрали кошки. Он сильно орал, матерился. Его дети научили. Дети хорошему не научат. Мог меня послать, мерзавец", — объяснил исполнитель.

Григорий Лепс рассказал, что сейчас у него в доме живёт пёс, который тоже не отличается хорошими манерами. На совести собаки поломанная мебель и съеденные без спросу продукты.