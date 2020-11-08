Актёр Александр Петров не просто вживается в свою роль, а становится "животным".
Об этом сообщил режиссёр Александр Войтинский, работавший с артистом на съёмках сериала "Метод-2".
"Обычно мы подбираем красивые слова — харизма, талант, интуиция. Но если коротко, то Александр Петров — животное. Когда он входит в кадр, вся площадка замирает и может целый час, не отрываясь, на него смотреть", — пояснил режиссёр.
Экс-солист группы "Hi-Fi" собирается назвать имя влиятельного шоумена, который положил на него глаз.