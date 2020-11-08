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Опубликованы детали гибели телеведущего НТВ

Известный телеведущий телеканала НТВ Александр Колтовой погиб во время крушения легкомоторного самолёта в Подмосковье.

Очевидцем трагедии оказался Сергей Выжутович, рассказавший об увиденном телеканалу "360". По его словам, телеведущий уводил неисправный самолёт подальше от жилых кварталов.

"Как герой погиб. … Не знаю, что они ощущали в последний момент, когда понимали, что самолет падает. Скорость низкая, он уже неуправляемый — раз и в землю воткнулся", — утверждает свидетель падения.

Выжутович уверен, что у Колтового не было шансов выжить, поскольку сразу после падения у самолёта взорвался топливный бак.

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