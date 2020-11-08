По слухам, Мирославе Карпович удалось привлечь внимание Павла Прилучного во время игры в одной пьесе.

В окружении актрисы рассказали "Комсомольской правде", что артиста несколько лет назад пыталась провести подобную схему с фигуристом Алексеем Ягудиным. В это время его жена была беременна вторым ребёнком.

"Такая же история была с олимпийским чемпионом, фигуристом Лёшей Ягудиным. Лёша и Таня Тотьмянина на тот момент ждали второго ребёнка, но официально ещё не были расписаны. Лёша и Карпович играли в одном спектакле. Мирослава сразу начала атаковать Ягудина, была очень навязчива. Присылала ему свои фотки, постоянно строчила в ночи смс. Когда беременная Тотьмянина это заметила, чуть дело до драки не дошло, Татьяна хотела поколотить "разлучницу". К счастью, Лёше и Тане удалось сохранить семью, они после этого инцидента поженились", — сообщили изданию знакомые актрисы.

"Мира всегда действует по одной схеме: выбирает только известных мужчин. Чаще всего это женатые мужчины, которые переживают кризис в семье. Она легко уводит их из семьи. У Ягудина хватило благоразумия, он не оставил беременную жену. А вот Прилучный лишился благополучной семьи…

Агата Муцениеце — женщина европейского склада, терпеть унижение не стала и ушла от Паши ещё в марте после череды побоев. На тот момент Карпович снимала со своей подругой дом по соседству с Прилучным. Паша порой туда приезжал с детьми в тайне от жены. Гулял он там и со своими друзьями. После возвращался домой пьяным… Часто на макияже Мирослава рассказывала мне про роман с женатым мужчиной, говорила, ждёт, когда он бросит супругу", — сообщила визажист, работавшая с Карпович.