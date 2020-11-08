Старшенбаум заподозрили в употреблении запрещённых веществ

Звезда сериалов "Психологиня" и "Московские тайны" рассказала о своём общении с правоохранительными органами.

Девушку остановили, когда она ехала за рулём своего автомобиля после напряжённого рабочего дня.

Старшенбаум рассказала в своём Instagram, что сотрудников ГИБДД обеспокоил её внешний вид.

"Я понимаю, что я себя веду очень странно. Он мне прямо фонариком в глаза, в зрачки светит и говорит: "С вами всё в порядке?", — объяснила актриса.

Анна призналась, что её часто подозревают в том, что она что-то принимает противозаконное. В ответ на это актриса объясняет, что её странный облик объясняется интенсивной работой.

В тот день, когда сотрудники ГИБДД остановили актрису, она рассказала полицейским, что много снималась и пила кофе.

Ранее "Правда. Ру" писала, что Анна Старшенбаум потребовала закрыть передачу "Судьба человека" из-за того, что там переврали её слова.