Дочь певицы Глюкозы выгнали из элитной гимназии за то, что её поведение не соответствовало стандартам образовательного учреждения.
13-летняя Лида уже сильно отличается от своих сверстников. Она свободного говорит на английском языке, выступает с концертами и даже сняла свой первый клип.
Сейчас девочка учится в другой элитной школе, где нет таких строгих правил.
"Я называю это школой необычной, потому что это школа, где нет формы, тут реально дают выражаться людям, которые хотят это делать. И, я считаю, что это очень классная школа", — пояснила Лида.
Экс-солист группы "Hi-Fi" собирается назвать имя влиятельного шоумена, который положил на него глаз.