Дочь Глюкозы выгнали из элитной гимназии

Дочь певицы Глюкозы выгнали из элитной гимназии за то, что её поведение не соответствовало стандартам образовательного учреждения.

13-летняя Лида уже сильно отличается от своих сверстников. Она свободного говорит на английском языке, выступает с концертами и даже сняла свой первый клип.

Сейчас девочка учится в другой элитной школе, где нет таких строгих правил.