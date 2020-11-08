Дочь Глюкозы исключили из элитной школы

Супруг певицы Натальи Ионовой, известной под псевдонимом Глюкоза, Александр Чистяков признался, что за неделю до начала учебного года девочке и её родителям посоветовали искать новую школу.

Чистяков объяснил, что попрощаться с их 13-летней дочкой Лидой в престижной школе решили, так как школьница "не вписывается" в нормы этого учебного заведения.

Бизнесмен рассказал, что выгнали девочку "за характер, за нарушение дресс-кода, за то, что она неординарна".

Глюкоза без труда нашла для девочки новую школу. Лида сейчас учится в учебном заведении, где обучается также внучка Ларисы Долиной, а ранее училась дочка Михаила Ефремова Анна-Мария.

Ранее "Правда. Ру" рассказывала, что девочка побрилась наголо. Такое поведение дочери Глюкоза восприняла, как проявление переходного возраста.

Глюкоза вспомнила, что в её детстве были эпизоды с приводом в детскую комнату милиции.