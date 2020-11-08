Анна Семенович рассказала о побочном эффекте COVID-19

Обладательница самого шикарного бюста на отечественной эстраде объяснила, что её беспокоит расстройство сна.

Экс-солистка группы "Блестящие" посетовала в своём Instagram-аккаунте на то, что после того, как переболела коронавирусом, её стала одолевать бессонница.

Девушка обратилась к подписчикам за советом, желая узнать, у неё ли одной проявился такой побочный эффект после перенесённой болезни.

"Я очень плохо сплю, никак не наладится сон после "ковида". Говорят, есть такая "побочка" после болезни, что вирус очень влияет на нервную систему! Я пью валериану. Кто из моих подписчиков переболел и тоже не очень спит, дайте совет", — обратилась Анна к фолловерам.

Подписчики чутко откликнулись на крик души Семенович и стали давать ей многочисленные советы.

Кто-то порекомендовал пить настои трав и принимать расслабляющие ванны, а кто-то дал совет читать молитвы на сон грядущий из православного молитвослова.

Более категоричные подписчики посоветовали певице работать так, чтобы от усталости в конце дня "срубало с ног".