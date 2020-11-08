"Академический пример лицемерия". Харламов обиделся на Моргенштерна

Старейший резидент Comedy Club Гарик Харламов выложил в своём Instagram видеоподборку, которая наглядно доказывает, что Дудь и Моргенштерн противоречат сами себе.

Харламова задело высказывание Моргенштерна на вопрос Дудя о Comedy Club. В интервью рэпер пренебрежительно говорит о юмористическом шоу, которое стало популярным благодаря Харламову и его коллегам.

"Когда я был...(юным), я любил смотреть Comedy Club. Да, весело, классно. Сейчас то, что с ними стало, всё это осталось там. Такой юмор... он больше не смешной", — говорит Моргенштерн.

Дудь поддерживает рэпера и тоже позволяет себе "кинуть камень в огород" шоу, резиденты которого разменяли четвёртый десяток.

"Comedy Club считается академическим примером того, как люди стали суперпопулярны, потому что они шутили над люксом, русским шоу-бизнесом. Потом они сами в него превратились, и их ремесло перестало работать", — отметил Дудь.

В ответ на такие высказывания Харламов предоставил видеодоказательство. На видео двухлетней давности Дудь и Моргенштерн в гостях у Comedy Club угорают над шутками комиков.

"Далёкое прошлое. Дни, когда Моргенштерн был… (юным). 2018 год. Забавные метаморфозы Дудя и Моргенштерна. Академический пример лицемерия, на мой взгляд. "Клабу" уже 18 лет, и к передаче можно относиться по разному, на вкус и цвет, как говорится, но пока у нее есть зритель, она жива. А зритель есть, и его очень много. Что по телику, что на "Ютубе". Со всем уважением к участникам этой беседы", — написал уязвлённый Харламов.

Интернет-пользователи вспомнили, как сам Харламов низвергал юмористические авторитеты прошлого.