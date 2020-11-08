Он звал меня полетать. Кудрявцева прокомментировала гибель Колтового

Во время пилотирования самолёта седьмого ноября погиб телеведущий передачи "Звёзды сошлись" Александр Колтовой вместе со своей женой. Легкомоторный самолёт, на котором летели супруги, потерпел крушение в Подмосковье.

Телеведущая Лера Кудвревцева одна из первых откликнулась на весть о гибели своего коллеги.

В своём Instagram Лера написала эмоциональный пост, в котором отказывается верить в случившиеся.

"Ещё вчера вечером мы записывали программу, а сегодня его не стало @koltovoy, умный, позитивный, скромный, добрый Саша -мой коллега и друг", — пишет Лера.

Ведущая рассказала, что отговаривала Александра от рискованного увлечения авиацией. Кудрявцева призналась, что предчувствовала беду, так как у неё несколько дней щемило сердце.

Лера сожалеет, что отчитала Александра за то, что он её перебивал во время съёмок передачи.

"Перебивай, делай, что хочешь — только будь жив", — пишет ведущая.

Кудрявцева отмечает, что Колтовой часто звал её полетать над Москвой, однако Лера благоразумно отказывалась от такого предложения.