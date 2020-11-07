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Волочкова снова впечатлила подписчиков откровенным снимком

На снимке танцовщица запечатлена закутанной в полотенце.

Волочкова снова впечатлила подписчиков откровенным снимком

Анастасия объяснила, что выглядит так после сеанса массажа.

"Сегодня после репетиции так захотелось массажа", — кокетливо призналась балерина.

На ноги и то, откуда они растут, длины полотенца, видимо, не хватило. Опять балерина засветила те места, которые принято прикрывать.

По поводу стремления Волочковой продемонстрировать свою наготу не раз высказывалась ведущая Дана Борисова.

"Она вообще ничего не скрывает: ни органы её, ни храм матери, как Джигурда говорил", — комментировала ранее журналу WomanHit. ru Дана Борисова, у которой с Волочковой сложились непростые отношения.

Интернет-пользователи анализируют причины такого поведения экс-примы Большого театра.

"Вы когда-нибудь видели пачку балерины? Актрисы балета с малых лет трусами светят, поэтому для Волочковой это естественно. Отстаньте от неё", — пишут самые невозмутимые фолловеры.

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