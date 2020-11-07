Известный певец Юрий Лоза высказался о смерти легендарного сатирика Михаила Жванецкого.

"Шутка, повторенная дважды, считается глупостью". Этот афоризм неизвестного автора я знаю с младых ногтей. До сих пор у меня не было повода ставить его под сомнение. Не будет и в связи с кончиной Михал Михалыча, потому что подавляющее большинство сказанного или написанного им — совсем не шутки, а готовые афоризмы", — написал артист в Facebook.